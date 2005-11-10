"Ho finito gli aggettivi per le mie ragazze, dovranno inventarne altri": così, il tecnico della Roma Femminile Gianpiero Piovani, che ieri ha assistito dalla panchina al successo delle giallorosse in casa del Benfica (2-3 il finale di gara), nel match valido per la 5ª giornata di Women's Champions League.

Il trainer delle capitoline ha poi aggiunto: "Nonostante si sia fatto benissimo sotto il profilo del palleggio, questa squadra ha sempre lottato, combattuto, ha difeso e attaccato bene: è una cosa sensazionale, viverla da allenatore è davvero bello. Non so ancora se passeremo o meno il turno, ma noi ci godiamo questa bellissima vittoria che dedichiamo alla società, a noi stesse e ai nostri tifosi che ci hanno seguito in tanti