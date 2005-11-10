E' finito il 2026 di Alex Meret. Il portiere si è procurato una frattura nella zona lombare, all’altezza della quinta vertebra, nel corso dell’allenamento. Lo ha fatto sapere direttamente il Napoli: “Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”. Il club sembra pronto a mettersi a caccia di un altro portiere sul mercato.

Gli azzurri sono pronti a fare concorrenza alla Juve per il portiere del Frosinone

Lorenzo Palmisani è l'opzione più ovvia: la Juve pressa, ma negli ultimi giorni è emerso anche l'interessamento del Napoli. Il club partenopeo la prossima estate si troverà di nuovo a dover prendere delle decisioni in merito ai suoi portieri, soprattutto con quell'Alex Meret che nelle ultime ore ha rimediato un infortunio che lo costringerà ai box per un paio di mesi e che ha un contratto in scadenza a giugno. Meret e Palmisani condividono lo stesso procuratore, il rinnovo del primo in linea di massima esclude l'arrivo del secondo. Viceversa, l'addio a parametro zero del portiere friulano potrebbe spalancare le porte del Maradona al portiere oggi al Frosinone.

Nuova pista dal Brasile: piace Morisco, del Coritiba

Pedro Morisco un altro profilo valutato dal ds Manna: il classe 2004 del Coritiba ha già attirato l'attenzione di Carlo Ancelotti, che da ottobre gli ha concesso due presenze da titolare con la Nazionale brasiliana. Il ds ha già incontrato l'agente, Napoli in vantaggio sulla concorrenza. Sul portiere brasiliano ci sono anche Juventus e Atalanta, oltre ad alcune delle principali società del suo Paese, ma dal Brasile arrivano indicazioni confortanti per il club partenopeo, che sarebbe in vantaggio rispetto a tutte le concorrenti. C'è poi la situazione contrattuale, che lo vede legato al Coritiba fino al dicembre 2027. Il suo entourage non ha intenzione di rinnovare l'accordo e l'obiettivo di Morisco è quello di misurarsi con il calcio europeo, con la Serie A tra le destinazioni gradite.