Dalla Spagna rimbalzano conferme sempre più insistenti sul destino di Nico Paz: il Real Madrid ha ormai deciso di riportare alla base il talento argentino in vista della stagione 2027-2028. Dopo aver rinunciato la scorsa estate all'opzione di recompra da 9 milioni di euro, incassando invece dal Como altri 60 milioni, la dirigenza merengue è ora pronta a esercitare il nuovo diritto di riacquisto fissato a 80 milioni di euro.

L'indiscrezione

Secondo quanto riferito da Deportes COPE e precisato dal quotidiano MARCA, il presidente del Real Florentino Perez potrà attivare ufficialmente la clausola in una finestra temporale ben definita, compresa tra l'1 e il 15 luglio 2027. Il ritorno al Santiago Bernabeu alla corte di José Mourinho resta tuttavia strettamente dipendente dalla volontà del calciatore, che nelle ultime settimane ha continuato a brillare tra la Champions League con i lariani e la nazionale argentina. Già in estate Nico Paz aveva scelto di proseguire il proprio percorso di crescita agli ordini di Cesc Fabregas proprio per evitare di restare chiuso da una concorrenza stellare dai blancos. Tra Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Diomande, Endrick e il lungodegente Rodrygo, il 10 del Como pretenderà garanzie tecniche e di spazio concrete prima di accettare il trasferimento.

E se Nico dicesse di no?

Un eventuale rifiuto del giocatore di fronte alla mancanza di certezze sul minutaggio aprirebbe infatti uno scenario decisamente più oneroso per il club spagnolo. Qualora Nico Paz decidesse di non "abbracciare" l'idea del ritorno a casa entro la scadenza del 15 luglio 2027, il Real Madrid perderebbe definitivamente la validità della clausola prefissata da 80 milioni di euro. A quel punto le merengues sarebbero costrette a sedersi nuovamente al tavolo con la proprietà del Como per rinegoziare da zero il prezzo del cartellino, esponendosi al rischio concreto di dover sborsare una cifra superiore per assicurarsi il gioiello argentino. La valutazione che oggi i giganti spagnoli farebbero dell'asso argentino oscillerebbe sui 120 milioni di euro. Salta invece ogni pista di un possibile approdo altrove a gennaio: il 22enne argentino non si muove da Como a metà stagione.