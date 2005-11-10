Women's Champions League, Bayern in vetta: poker all'Austria Vienna, Paris FC beffa il Koge
Daniel Uccellieri
Sono terminate le due gare di Champions League femminile, valide per la quinta giornata della fase campionato, iniziate alle 18.45. Il Bayern Monaco ha travolto 4-0 l'Austria Vienna, con le bavaresi ora in testa alla classifica. Nell'altra sfida vittoria in rimonta e al fotofinish per il Paris FC, che ha battuto 2-1 il Koge.
Hacken-Manchester City 0-2
56' Hemp, 77' Shaw
Real Madrid-Inter 3-1
28' Beerensteyn (R), 45'+1 Cambiaghi (I), 85' e 90'+4 [rig.] Bruun (R)
Chelsea-PSG 1-0
87' Buurman
Juventus-OH Leuven 2-0
86' Serturini, 90'+3 Pavan
Giovedì 19 novembre
Austria Vienna-Bayern Monaco 0-4
27' Buhl, 45+1' Harder, 75' Sehitler, 90+2' Proost
Paris FC-Koge 2-1
12' Paulson (K), 35' Scott (P), 90+4' Ould Hocine (P)
Ore 21:00 - Arsenal-Lione
Ore 21:00 - Barcellona-Servette
Ore 21:00 - Benfica-Roma
La classifica
Bayern Monaco 11*
Chelsea 11*
Lione 10
Barcellona 10
Manchester City 9*
Real Madrid 9*
Juventus 9*
Bayern Monaco 8
Arsenal 8
Benfica 6
PSG 5*
Paris FC 5*
Koge 4*
Roma 4
Inter 4*
Servette 3
Hacken 2*
Leuven 2*
Austria Vienna 1*
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