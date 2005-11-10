Clima delicato in casa Pro Vercelli alla vigilia del derby contro il Novara. Dopo l'esonero del viceallenatore Vincenzo Melidona, una decisione che ha generato sorpresa anche all'interno della stessa dirigenza e malumore tra i tifosi, il club bianconero ha voluto fare chiarezza attraverso una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente Ludovic Deléchat, il direttore generale Filomeno Rocco Fimmanò e l'allenatore Daniele Bonera. La società ha ribadito la propria fiducia nel tecnico e la compattezza del gruppo, cercando di ricompattare l'ambiente dopo una settimana complicata, segnata anche dalla contestazione dei sostenitori. La squadra, reduce da sei risultati utili consecutivi, è ora chiamata a concentrarsi su un appuntamento particolarmente importante. Ecco le dichiarazioni più significative, riportate da La Casa di C.

Fimmanò: "Vogliamo ribadire la vicinanza a Bonera"

A prendere per primo la parola è stato il direttore generale Fimmanò, che ha voluto spiegare il significato della presenza congiunta sua e del presidente accanto all'allenatore: "Questa è stata una settimana delicata, difficile, ma con la presenza mia e del presidente vogliamo mandare un segnale. La partita che ci aspetta è una di quelle più importanti e vogliamo ribadire totale vicinanza a Bonera e alla squadra".

Il dirigente ha poi sottolineato la compattezza dello spogliatoio e ringraziato i tifosi per il sostegno dimostrato, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. "Il nostro spogliatoio è compatto e ringraziamo i tifosi per la vicinanza che ci hanno mostrato. Siamo orgogliosi, specialmente per la delicatezza del momento".

Fimmanò ha inoltre allargato il discorso alle prospettive societarie, facendo riferimento alla necessità di intervenire sulle strutture e sull'organizzazione del club, oltre che al lavoro sul settore giovanile. "C'è tanto lavoro da fare, anche sul tema strutture e organizzazione. Stiamo incrementando il livello del settore giovanile, abbiamo delle situazioni che ci stanno portando a fare dei ragionamenti. Questo processo richiede tempo, miglioreremo e rafforzeremo il nostro legame con il territorio".

Deléchat: "Quando una persona va via è un fallimento di tutti"

Successivamente è intervenuto il presidente Deléchat, che ha affrontato direttamente le critiche relative a una presunta mancanza di compattezza all'interno della società. "Per vedere compattezza bisognerebbe stare al campo tutti i giorni. Questa è stata una settimana delicata, ma chiedete ai giocatori se non siamo compatti".

Il numero uno bianconero ha spiegato anche il funzionamento della struttura dirigenziale del Bridge Football Group, la realtà che controlla la Pro Vercelli e che comprende più società calcistiche. "Abbiamo più squadre e responsabilità, tra gestione tecnica e sportiva. Tutti hanno un ruolo".

Un passaggio importante ha riguardato la filosofia societaria, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani: "La visione del gruppo prevede lo sviluppo dei talenti, l'anno scorso eravamo primi per minutaggio concesso ai giovani e quest'anno secondi. Non cambierà mai nella nostra visione".

Deléchat ha poi risposto alle domande sull'allontanamento di Melidona, riconoscendo il peso della decisione: "Quando una persona va via è un fallimento di tutti e per tutti". Il presidente ha precisato che la responsabilità dell'area tecnica fa capo a Dries Bousatta, technical advisor del Bridge Football Group, spiegando di non poter essere presente quotidianamente e di dover necessariamente fare affidamento sui propri collaboratori.

"Bousatta è responsabile della parte tecnica, se volete che parli lo manderemo qui. Non posso esserci tutti i giorni, mi devo fidare dei miei uomini. Saremo giudicati sulla durata, altrimenti perché mettere 3 milioni ogni anno per Vercelli? Serve tempo".

Il presidente ha anche replicato alle critiche relative a una presunta distanza della proprietà dalla realtà quotidiana del club: "La parte operativa è sempre qui. Stiamo facendo il nostro lavoro così, diverso magari da altre piazze di Serie C".

Deléchat ha infine riconosciuto che la tempistica della vicenda non è stata ideale, considerando l'imminenza del derby: "Questa notizia arriva prima del derby ma non è mai un buon momento per certe decisioni. Non ho tempo per leggere tutto, abbiamo una certa comunicazione e la terremo sempre. Così possiamo spiegare le cose come stanno".

Bonera: "La squadra è in salute, dobbiamo concentrarci sul derby"

Soltanto nella parte conclusiva della conferenza ha preso la parola anche Bonera, che ha innanzitutto ringraziato il presidente e il direttore generale per la loro presenza. Il tecnico ha escluso particolari problemi all'interno del gruppo, sottolineando la capacità della squadra di isolarsi dalle vicende extracalcistiche.

"Cerco sempre di essere onesto. Penso che la squadra sia in salute. Sono più o meno tutti a disposizione. Questo è un gruppo che ha la capacità di isolarsi e concentrarsi sui tre punti che vanno presi domenica nel derby".

L'allenatore ha poi riconosciuto che le ultime vicende hanno rappresentato un passaggio complicato, ma ha evidenziato la reazione dei propri calciatori: "Ci siamo fatti forza a vicenda consapevoli che abbiamo una grande responsabilità e lo dissi sin dal primo giorno. Gli incidenti fanno parte del percorso, ma un gruppo sano sa reagire".

Infine, una battuta sul nuovo viceallenatore che dovrà prendere il posto di Melidona. "Bella domanda. Ci ragionerò".

Adesso la priorità è il campo. Dopo una settimana caratterizzata da tensioni e chiarimenti, la Pro Vercelli cerca nel derby con il Novara la risposta più importante, con la società che ha voluto pubblicamente confermare la propria fiducia in Bonera e nel gruppo.