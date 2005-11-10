Il Potenza vuole continuare a correre. La formazione rossoblù, attuale capolista, si prepara alla trasferta contro l'Inter U23, in programma domani allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La squadra lucana arriva all'appuntamento in un momento particolarmente positivo, reduce dal poker rifilato alla Scafatese e da undici reti realizzate nelle ultime tre partite. Alla vigilia della sfida è intervenuto il tecnico Ivan Tisci, che ha affrontato diversi temi, dalla crescita della formazione nerazzurra alla presenza attesa di circa 1.500 sostenitori rossoblù. Non sono mancati anche due passaggi destinati a far discutere, ma affrontati con ironia: il possibile risultato di Catania-Bari e la designazione di un arbitro appartenente alla sezione del capoluogo pugliese.

"Catania-Bari? Potrebbero perdere entrambe"

La domanda sul risultato di Catania-Bari, altro appuntamento importante per gli equilibri della classifica, ha offerto a Tisci l'occasione per una battuta che richiama una celebre uscita di José Mourinho.

"Prendo in prestito una battuta di Mourinho - si legge su TuttoC.com -: potrebbero perdere tutte e due". Il tecnico, subito dopo, ha riportato il discorso sulla propria squadra: "Scherzi a parte, noi non dobbiamo pensare a quello che accadrà sugli altri campi. Abbiamo la possibilità di giocare prima e dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla nostra partita. Siamo arrivati fin qui grazie alle prestazioni e dobbiamo continuare su questa strada".

Il caso dell'arbitro barese: "La designazione mi ha reso felice"

Un altro passaggio curioso della conferenza ha riguardato la designazione arbitrale per Catania-Bari, con la scelta di un direttore di gara appartenente alla sezione di Bari che aveva alimentato alcune discussioni.

Tisci ha risposto senza alimentare polemiche, anzi scegliendo una battuta provocatoria: "A dire il vero mi ha reso felice. E lo dico in maniera provocatoria e simpatica per sottolineare che bisogna sempre leggere bene le situazioni".

L'allenatore ha poi ribadito la propria fiducia nella classe arbitrale: "Ho sempre avuto grande rispetto per gli arbitri e per il loro lavoro. Anche loro vengono giudicati e vogliono fare bene per crescere e arrivare ai massimi livelli. Gli errori fanno parte del calcio. Li commetto io, li commettono i giocatori e possono commetterli anche gli arbitri".

Infine, una presa di posizione netta: "Ho fiducia nel sistema e nell'operato della classe arbitrale. Credo che un arbitro esperto non si farà minimamente condizionare da certe chiacchiere. Sarebbe controproducente per lui e per la sua carriera. Per questo sono assolutamente sereno e non do peso a certe discussioni da bar".

Inter U23, Tisci avverte: "Squadra di grande qualità"

Tornando alla partita di domani, il tecnico rossoblù ha individuato diverse insidie nella formazione nerazzurra, che nell'ultimo periodo ha trovato maggiore continuità e una precisa identità di gioco.

"Affrontiamo la seconda squadra di uno dei club più blasonati d'Italia, composta da giovani talenti che probabilmente vedremo presto su palcoscenici ancora più importanti".

Tisci ha riconosciuto i progressi dell'Inter U23: "Rispetto all'inizio della stagione ha trovato continuità e una propria identità. Credo che stia beneficiando anche del lavoro di un allenatore che conosce molto bene la categoria e il calcio giovanile. Hanno un organico importante e penso possano essere protagonisti fino alla fine".

Sulle caratteristiche della partita, il tecnico si aspetta un confronto intenso: "Sappiamo di affrontare una squadra molto fisica, intensa e dotata di ottime individualità tecniche. Credo possa venirne fuori una partita piacevole da vedere, tra due squadre che fanno dell'intensità una delle loro principali caratteristiche".

Quanto alle condizioni della rosa, Davide Giannini è l'unico giocatore che necessita ancora di tempo per recuperare, mentre Iacono ha ripreso regolarmente gli allenamenti e sarà a disposizione per la trasferta milanese.

L'abbraccio dei tifosi: attesi 1.500 rossoblù

L'ultimo pensiero di Tisci è rivolto ai sostenitori del Potenza, pronti a seguire la squadra anche in una trasferta lunga e impegnativa come quella di Milano. Sono attesi circa 1.500 tifosi rossoblù al Breda, una presenza che il tecnico considera uno stimolo speciale.

"Pensare di entrare in campo e vedere circa 1.500 sostenitori rossoblù sugli spalti sarà uno stimolo straordinario per tutti noi".

E ancora: "Li ringrazio oggi, prima ancora della partita, perché organizzare una trasferta del genere comporta sacrifici economici e personali importanti. È una dimostrazione straordinaria di attaccamento verso questi ragazzi e verso questa squadra. Per me è motivo di orgoglio e soddisfazione. Cercheremo come sempre di renderli fieri di noi".