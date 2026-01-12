De Bruyne vede il rientro col Napoli: "La riabilitazione va bene, voglio essere al top ai Mondiali"

Kevin De Bruyne mette nel mirino il rientro in campo con il Napoli. È lo stesso centrocampista ad averlo detto, intervenendo a margine della 72^ edizione della Scarpa d'Oro del calcio belga, a Middelkerke, nel quale il trofeo è andato al rossonero Jashari ma per KDB c'è stata comunque la soddisfazione di vedersi inserito nella Hall of Fame.

Ha detto De Bruyne, parlando ai media presenti in suolo belga: "È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio".

Quindi a De Bruyne viene chiesto della riabilitazione: "Ora farò una TAC e spero di poter tornare presto a correre. La mia riabilitazione sta procedendo bene". Per poi aggiungere, sempre sul tema del recupero: "Spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest'estate, nelle migliori condizioni possibili". Ma sceglierebbe di nuovo di operarsi? Dice KDB: "L'operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio".

In conclusione De Bruyne risponde anche alla domanda a proposito di un eventuale ritorno in Belgio per chiudere la sua carriera da calciatore: "Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".