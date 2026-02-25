Chilavert attacca Courtois: "Parla di valori e ha rubato la ragazza a De Bruyne..."

Nuovo capitolo nella polemica legata al presunto caso di razzismo che ha coinvolto Vinícius Júnior. Dopo le dichiarazioni al vetriolo di José Luis Chilavert, è arrivata la replica diretta di Thibaut Courtois, che alla vigilia del match di ritorno con il Real Madrid ha preso posizione in conferenza stampa.

"È deplorevole. Non si possono dire cose del genere. Non hanno più posto nel mondo di oggi", ha dichiarato il portiere belga, commentando le parole dell’ex numero uno paraguaiano sul caso che vede coinvolto anche Gianluca Prestianni. La risposta di Chilavert non si è fatta attendere ed è stata durissima: "Deplorevole è Courtois che ha portato via la fidanzata a Kevin De Bruyne. Parlano di valori e poi succedono queste cose". L’ex portiere ha poi aggiunto: "A Prestianni, Vinícius ha detto 'cagón de mierda' e Kylian Mbappé gli ha detto 'puto racista'. Loro possono dirti di tutto e tu non puoi dire niente".

Non solo. Chilavert ha rincarato la dose con frasi destinate a far discutere: "Il Belgio è preso dai musulmani, che loro sostengono, dove picchiano e uccidono le donne. I valori del Sudamerica sono pro famiglia. E Courtois dovrebbe imparare a giocare con i piedi, è un portiere normale". Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito e aumentato la tensione attorno a una vicenda già rovente, ben oltre i confini del campo.