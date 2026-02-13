De Roon ospite di Casa Olanda: "Sogno il Mondiale, c'è ancora l'1% di possibilità..."

Un ospite d'onore ha fatto visita ieri sera al villaggio olimpico dell'Olanda. In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, infatti, ha fatto visita alla NL House il capitano dell'Atalanta Marten De Roon. A tal proposito, il calciatore ha parlato al podcast ufficiale del team In De Waaier met. Queste le sue parole: "E’ bello avere la possibilità di assistere alle Olimpiadi da così vicino. Mi sembra di viverlo sia da italiano ma ovviamente anche da olandese che vive in Italia da tanto tempo. C’è sicuramente orgoglio per il fatto che si svolgono qui. E per l’Italia sono anche molto positive dal punto di vista dei risultati. Quando gareggi in casa riesci a tirare fuori qualcosa in più. Oggi guardavo la finale di Speed Skating femminile, quella di 5000m e mia figlia tifava per Lollobrigida mentre io ero lì a tifare Merel Conijn. Vedere tutto questo Oranje mi fa sentire a casa, ma anche l’Italia è casa nostra. Per la vita, i figli, la famiglia. Due dei miei tre figli sono nati qui. Quando parliamo di vacanze diciamo che torniamo a casa, a Bergamo. Venire a Casa Olanda è qualcosa di speciale, mi fa vivere l’emozione di essere olandese. Anche allo Stadium l’80% di tifosi era olandese. C’è un’energia speciale".

Come ha vissuto i due ori vinti in serata dall'Olanda? (nello short track, ndr)

"Una felicità e un’emozione vissuta da tifoso. Mi sono emozionato e ho urlato da tifoso ma anche da atleta. Nel calcio è un lavoro di squadra, sei protetto e sai che ci sono tante gare. Questi atleti lavorano quattro anni per i Giochi Olimpici e lavorano per ogni dettaglio".

Quanto le farebbe piacere competere gli Oranje al Mondiale in estate?

"Un piccolo sogno lo puoi sempre avere. Mi piacerebbe esserci, c'è ancora un 1% di sogno. Sono a 42 presenze in Nazionale. Magari un giorno arrivare a cinquanta… Magari andrò a Kansas City come tifoso o magari per analizzare una partita. Sarebbe bello".