Atalanta, la gioia di De Roon: "Siamo felici come bambini! Ahanor? Gesto stupido"

Intevenuto ai microfoni di DAZN, il capitano dell'Atalanta Marten De Roon ha così commentato lo stoico pareggio in casa del Como: "Complimenti a Marco, ci ha salvato. Siamo felici come bambini! Partita di sacrificio contro una squadra che gira molto bene la palla. Siamo stati dei guerrieri, questa partita è tanta roba e vale anche più di tre punti. Questo spirito è per i tifosi, vista l'ultima partita. Ahanor? Lui deve imparare a capire che è stato un gesto stupido, ma per un 17enne non è facile. Adesso dovrà andare a lavorare giù, con la testa bassa".