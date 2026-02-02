TMW De Roon ormai è bergamasco: "Qui ricevo affetto ogni giorno". Poi l'aneddoto sulle figlie

Intervenuto sul palco del "Viaggio della Fiamma Olimpica" a Bergamo, il capitano nerazzurro Marten de Roon ha parlato così del suo rapporto speciale con l'Atalanta e con la città: "Sono molto onorato di essere qua, tra tutti questi campioni. È veramente speciale per me. La fiamma olimpica che adesso passerà a Bergamo rappresenta qualcosa che va oltre lo sport: significa unione, sacrificio e rispetto, esattamente quei valori che i bergamaschi mettono nella vita di ogni giorno".

Quando ha sentito che Bergamo la ama?

"È difficile citare un'unica cosa, ma dico la benemerenza, i momenti difficili e la nascita delle mie bambine bergamasche. La gente che per strada ti fa sentire a casa, l'affetto che ricevo ogni giorno... Quando andiamo in vacanza in Olanda, le mie figlie dicono: 'Torniamo a casa, torniamo a Bergamo'".