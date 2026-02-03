Atalanta, De Roon rapito da Bergamo: "È casa. Esserne parte motivo di grande orgoglio"

Grande entusiasmo a Bergamo. Ieri la città lombarda era in fermento per accogliere la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, in un viaggio che ha toccato vari punti, come Villa d’Almè, la Val Seriana, Città Alta e Chorus Life, fino a Largo Belotti. A sfidare il maltempo oltre duemila persone, mentre è spiccata una presenza d'eccellenza: Marten de Roon, capitano della Dea, in veste di ambasciatore di Bergamo Città Europea dello Sport 2027.

La folla presente lo ha acclamato, lanciando un messaggio importante: "Sono molto onorato di essere qua, tra tutti questi campioni. È veramente speciale per me. La fiamma olimpica che adesso passerà a Bergamo rappresenta qualcosa che va oltre lo sport: significa unione, sacrificio e rispetto, esattamente quei valori che i bergamaschi mettono nella vita di ogni giorno", le parole riprese da TMW. "Quanto affetto sento dalla città? È difficile citare un'unica cosa, ma dico la benemerenza, i momenti difficili e la nascita delle mie bambine bergamasche. La gente che per strada ti fa sentire a casa, l'affetto che ricevo ogni giorno... Quando andiamo in vacanza in Olanda, le mie figlie dicono: 'Torniamo a casa, torniamo a Bergamo'".

Mentre su Instagram, a distanza di un giorno dal momento carico di emozione per il viaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, De Roon ha espresso un pensiero ulteriore: "In qualità di Ambassador di Bergamo Città Europea dello Sport 2027, è stato un onore partecipare al passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città", l'esordio. "Un simbolo che rappresenta unione, sacrificio e rispetto: valori olimpici che questa città incarna ogni giorno, nello sport e nella vita. Bergamo è casa, ed esserne parte è motivo di grande orgoglio e responsabilità".