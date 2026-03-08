Live TMW Genoa, De Rossi: "Questi punti ci servivano come il pane. Il 'Ferraris'? Un privilegio"

20.05 - Fra poco il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per analizzare la sfida di campionato contro la Roma. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

20.30 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Partita perfetta?

"Ho una squadra che è disponibile, che ha gamba, fiato e coraggio. E sono le caratteristiche che chiede Gasperini e io i più grandi li spio e li seguo. Mi piace molto il calcio che fa lui e per giocare contro le sue squadre o se coraggioso o ti mangiano".

Masini e Messias hanno risposto alla grande.

"Non facevo finta quando dicevo che a gennaio ero contento della rosa. Io credo che ho l'opportunità di organizzare la partita contro il Torino palleggiando o come oggi che ho chiesto di andare alle spalle della difesa della Roma. Ognuno ha le sue caratteristiche e io cerco di scegliere, ma chi è entrato lo ha fatto con il piglio giusto".

Oggi ha contenuto la gioia che immagino ci sia.

"Io non credo agli ex che non sono felici di battere le proprie squadre. Non esultare è il minimo che io devo ai tifosi, è il minimo che dovevo ai giocatori che è grazie loro che sono qui ad allenare una squadra di alto livello in A. Meritavano del contegno. Non faccio finta di essere dispiaciuto e fare un'ipocrisia che non mi appartiene. Ci servivano come il pane questi punti poi si torna amici come prima. Poi torneremo a tifare per la stessa squadra per 38 partite".

Cosa significano questi tre punti?

"E' una vittoria importantissima per la classifica. Ogni classifica stai lì ad allontanarti il più possibile dalla zona pericolosa. Abbiamo una sfida difficile contro un avversario battezzato da tutti come retrocessa ma che ha messo in difficoltà il Napoli. Questa squadra dà tutto. Se non faremo una partita seria a Verona è perché sarò stato un pessimo allenatore in settimana".

Come stai vivendo la città?

"Sto vivendo la città. Mi impongo di non stare chiuso in casa. Faccio casa-Pegli poi vado in giro per la città che sto scoprendo".

Come hai vissuto il "Ferraris"?

"Vivere il 'Ferraris' è un privilegio. Mi sta piacendo molto quello che sto vedendo. E' bello cercare la carica, mi spiace non ci fossero i tifosi della Roma che li avrei salutati come ho fatto all'andata con l'amore di sempre. Il 'Ferraris' è una cosa incredibile come la gradinata".

Sabelli?

"Ha fatto una partita seria, è un ragazzo che ci tiene a questa piazza. Secondo me si allena molto meglio rispetto a prima. Io con lui parlo molto chiaro, è un ragazzo positivo e che sta tornando il capitano che era. Nella prima parte era dispiaciuto perché non giocava ma è sempre stato positivo".

Il secondo allenatore a segnare almeno due gol in cinque gare di fila in casa dopo Gasperini.

"Stiamo segnando tanto. Sia in partita più 'posizionali' come col Torino, sia in gare più dirette come stasera. Dico ai ragazzi di riempire l'area e a crederci e i ragazzi hanno sempre grande cuore".

Pellegrini?

"Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?'. Siamo un po' 'borbottoni', loro non sono più miei giocatori ma sono amici. Posso dire che sta facendo la storia della Roma".

20.42 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.