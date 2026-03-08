Dele-Bashiru: "La Lazio vuole vincere la Coppa Italia. Sarri mi sta aiutando tanto"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Fisayo Dele-Bashiru ha parlato della Lazio e di ciò che vuole dare al club: "Per la stagione in corso il nostro obiettivo è cercare di vincere la Coppa Italia. Sarebbe importante per la squadra e i tifosi, ci aiuterebbe a terminare nel migliore dei modi un'annata complicata, regalandoci anche la qualificazione alla prossima Europa League. A livello personale invece, come detto, spero solo di giocare più partite possibili da qui alla fine, sfruttando tutte le opportunità che avrò. Voglio crescere ogni giorno e vivere al massimo il mio tempo qui alla Lazio, aiutando il club".

Sarri dove ti sta aiutando a migliorare?

"Mi sta aiutando tanto, ci sono sempre diversi aspetti su cui un calciatore può migliorare. So che il mister e il suo staff si aspettano tanto da me. Conoscono le mie qualità e cercano di tirarle fuori in ogni allenamento, tecnicamente e tatticamente. Quest'anno, nonostante le difficoltà, mi ha insegnato molto. Lavoro solo per avere l'occasione di dimostrare il mio valore".

