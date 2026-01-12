Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara e grande consapevolezza"

In conferenza stampa, il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini ha parlato dopo il pareggio contro l'Inter di ieri sera, un 2-2 che lascia apertissima la corsa Scudetto. In sala stampa non era presente Antonio Conte, espulso per le veementi proteste in occasione del rigore del momentaneo 2-1 assegnato all'Inter:

Cosa vi portate a casa oltre il punto?

"Una grande partita e una grande consapevolezza del valore della squadra. Abbiamo giocato contro una squadra in grande condizione. I ragazzi guardano sempre avanti con fiducia e abbiamo creduto anche di poterla vincere. Abbiamo creato in apertura di secondo tempo ed è stato un peccato aver subito gol nel miglior momento. Ci siamo meritati questo punto".

Ci spiega il momento più complicato della gara?

"Dopo il primo gol siamo stati poco reattivi sulla sovrapposizione di Dimarco. Quello è stato un momento delicato. Nel primo tempo siamo stati ordinati. Il secondo momento difficile è stato reagire al rigore. Venendo dalla partita di mercoledì non era facile. Siamo stati molto lucidi e dopo il gol volevamo ancora vincere".