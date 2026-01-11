La bomba di Di Canio: "Mi hanno detto che Bernardo Silva può venire in Serie A a gennaio"

Spazio all'analisi di Inter-Napoli negli studi di Sky Sport durante il Club del post-partita, nel quale però c'è spazio anche per incursioni di calciomercato. In particolare, l'ex attaccante Paolo Di Canio, presente negli studi dell'emittente satellitare nelle vesti di opinionista, si è travestito da insider delle trattative e ha dato una sua personale 'soffiata' che riguarda il potenziale arrivo di un campione nella nostra Serie A.

Dopo aver preso un po' di tempo prima di fare il nome, Di Canio ha rivelato anche di chi si trattasse: Bernardo Silva (31 anni), fantasista portoghese e tuttocampista che ha collezionato fior di titoli con il Manchester City e che potrebbe lasciare i Citizens al termine della stagione, ma anche adesso in inverno. Non a caso il nome di Silva è stato già accostato a un possibile trasferimento alla Juventus per giugno, a parametro zero. Ma viene messo in mezzo anche il Como, che in studio hanno individuato come una delle squadre di Serie A più plausibili per Bernardo Silva.

In studio poco più tardi hanno anche rivelato la risposta ufficiosa del Como, che ha aperto al massimo per giugno, quando il suo contratto con il Manchester City arriverà al termine, e non già adesso per gennaio. Che comunque non è una smentita.