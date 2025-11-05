Di Canio: "L'Inter non può prendere quei gol. Tutti fermi sul gol del Kairat"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del successo per 2-1 dell'Inter sul Kairat Almaty criticando però l'atteggiamento dei nerazzurri: "Non puoi prendere quel gol… Tanti giocatori che solitamente ci mettono l'anima, quando pensano di essere in controllo invece vanno leggeri. Dumfries normalmente è aggressivo, qua non si muove nemmeno. Se non puoi saltare almeno disturba l'avversario, lì invece sono tutti fermi. Poi di gol ne puoi segnare o no, ma quel gol lì non lo devi prendere".

Questa sorta di malcontento nelle parole dei protagonisti dopo la vittoria è indicativo: l'Inter sa di essere forte, ma anche che questa partita si poteva mettere di traverso. La paura è che loro sentano di soffrire troppo, si stanno facendo un'autoanalisi. Poteva fare 3-0 nel primo tempo e invece erano 1 a 1, se Carlos Augusto non tira fuori quel tiro la partita si complica".