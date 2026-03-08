Lecce, Di Francesco: "Vogliamo trasmettere emozioni, ho fatto vedere un video ai ragazzi"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Cremonese. Le sue parole: "Con Davide (Nicola ndr.) abbiamo cominciato ai tempi di Sassuolo-Livorno nel campionato di Serie B. Ho avuto la meglio io al ritorno. Ci siamo "scontrati" tantissime volte con grande stima e rispetto. Lui è una grande persona, l'ha sempre dimostrato per i valori e tutte quelle volte che ci siamo parlati".

Che discorso ha fatto alla squadra?

"Gli ho fatto vedere un video che si lega alla nostra casa, a questo stadio e a questa gente arrivata numerosa".

Video emozionante?

"Sì, che possa far capire in che contesto stiamo noi. Siamo qui e vogliamo trasmettere emozioni".