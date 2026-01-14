Di padre in figlio, Maximilian Ibrahimovic all'Ajax. Il ds: "Prima nell'U23, poi in prima squadra"

Come anticipato quattro giorni fa, alla fine Maximilian Ibrahimovic ripercorre ufficialmente le orme del padre. E all'età di 19 anni il figlio di Zlatan ha firmato ufficialmente con l'Ajax in prestito per sei mesi con possibilità di permanenza nel club dei lancieri qualora quest'ultimo decidesse di riscattarlo.

L'ala sinistra classe 2006 ha deciso di separarsi dal "nido" del Milan Futuro e tentare l'avventura in Olanda, all'Ajax, là dove quasi 25 anni approdò il padre e dove l'intera Europa cominciò a conoscere il talento assoluto che poi marchiò le principali big del Vecchio Continente. Il direttore sportivo del club olandese, Marijn Beuker, ha dichiarato in seguito all'annuncio: "Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Maximilian. È un attaccante di talento, con un buon senso della posizione in area e nei dintorni, e possiede un forte fiuto del gol. Ha abilità nel dribbling e, soprattutto, una grande mentalità vincente e un ottimo atteggiamento negli allenamenti".

Le stimmate del campione, insomma, sembrerebbero esserci. E il dirigente dei lancieri ha spiegato: "Inizialmente giocherà con l’Ajax U23 e durante la stagione si muoverà regolarmente tra l’Ajax U23 e la prima squadra, così da abituarsi al livello superiore e all’intensità della prima squadra dell'Ajax. Maximilian è un giocatore con molto potenziale e speriamo che col tempo possa diventare una parte stabile dell’attacco dell’Ajax".