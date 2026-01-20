Ajax, Ibra Jr. fa il suo esordio: "Nuovi compagni, si gioca diversamente e... fa freddo: mi diverto"

Dopo l'ufficialità nei gironi scorsi del passaggio dal Milan Futuro all'Ajax, il figlio di Zlatan Ibrahomovic, Maximilian, ha fatto il suo esordio con la maglia della seconda squadra dei lancieri, che nella serata di ieri ha pareggiato per 2-2 contro il Roda JC.

L'attaccante svedese classe 2006 è subentrato intorno all'75' per disputare l'ultimo quarto d'ora, prendendosi un cartellino giallo dopo poco più di cinque minuti dal suo ingresso. "È divertente qui", ha detto ridendo Ibrahimovic Jr. dopo la partita, parlando con ESPN. "Un sacco di gente nuova, un nuovo modo di giocare a calcio e... fa freddo. Ma mi piace". Il giovane svedese ha ribadito di essere una persona a sé stante, non una versione in miniatura di suo padre. "E il cartellino giallo che ho preso? Beh, di certo non l'ho considerato un cartellino giallo".

Maximilian Ibrahimovic si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Ajax dal Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per acquistare il calciatore a titolo definitivo in estate, il club olandese dovrà versare 3,5 milioni di euro nelle casse dei rossoneri. Il Diavolo manterrà nel caso una percentuale sulla futura rivendita del classe 2006. In carriera ha collezionato 18 presenze e 5 gol con il Milan Futuro.