Ibrahimovic junior dal Milan all'Ajax: affare fatto, trattativa seguita e finalizzata da Zlatan

Dimitri Conti
Oggi alle 19:15
Dimitri Conti
fonte Antonello Gioia

Sta per completarsi entro qualche ora, al massimo giorni, il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic (19 anni) dal Milan all’Ajax, che vedrà il fantasista figlio d’arte classe 2006 toccare un’altra tappa della carriera del padre Zlatan: dopo il rossonero, sarà la volta per lui di vestirsi con i colori bianco e rosso della formazione di Amsterdam.

Tutto definito, la formula del trasferimento ai Lancieri di Ibrahimovic junior è quella del prestito semestrale con inserimento del diritto di riscatto in favore della compagine olandese, oltre che però anche di una percentuale sulla futura rivendita in favore del Milan. Un’operazione, questa, che non poteva che vedere il coinvolgimento diretto di Zlatan Ibrahimovic, attualmente consulente della proprietà targata RedBird e in passato calciatore dell’Ajax dal 2001 al 2004. Secondo quanto ricostruito da TMW, la trattativa per portare suo figlio Maximilian dai rossoneri all’Olanda è stata seguita e finalizzata tutta da Zlatan.

Nelle scorse settimane il nome di Ibrahimovic junior era comparso nelle cronache di Milan in occasione di qualche allenamento con la prima squadra che aveva voluto per lui mister Massimiliano Allegri. La sua esperienza in rossonero, però, potrebbe essere già arrivata a conclusione: lo aspetta l'Ajax, che nei prossimi mesi potrà rendere il trasferimento da temporaneo a definitivo.

