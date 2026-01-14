Ajax, fissato a 3,5 milioni il riscatto di Ibrahimovic Junior. E il Milan si tutela
Maximilian Ibrahimovic si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Ajax dal Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per acquistare il calciatore a titolo definitivo in estate, il club olandese dovrà versare 3,5 milioni di euro nelle casse dei rossoneri. Il Diavolo manterrà nel caso una percentuale sulla futura rivendita del classe 2006. In carriera ha collezionato 18 presenze e 5 gol con il Milan Futuro.
