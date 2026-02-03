Di Vaio sulla cessione di Holm alla Juventus: "Ultimamente stava trovando meno spazio"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan, soffermandosi anche sulle operazioni di mercato dei rossoblù. Questo, per esempio, il suo commento sul trasferimento di Emil Holm alla Juventus: "Holm ultimamente stava trovando meno spazio, si è presentata questa opportunità e abbiamo puntato sulla voglia di Joao Mario di dimostrare il proprio valore, prendendo un giocatore che può dare una spinta importante. Speriamo di aver fatto la scelta giusta".

Poi, una battuta sull'addio di Immobile con destinazione Paris FC: "Immobile doveva diventare un giocatore importante nel nostro progetto, per far rifiatare Castro e Dallinga. Purtroppo si è fatto male subito e non ha trovato continuità, poi è capitata questa occasione e con rammarico abbiamo deciso di separare le nostre strade".

Il comunicato ufficiale della Juve su Holm

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emil Alfons Holm. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".