Scintille tra Ramon e Mancini a fine Roma-Como, Fabregas dice la sua sull'episodio

Ieri sera il Como ha ceduto il passo per 1-0 sul campo della Roma, con gol decisivo messo a segno dal laterale giallorosso Wesley. Al termine del match Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha parlato in conferenza stampa.

Tra le altre cose, Fabregas si è soffermato sulle scintille finali tra il suo difensore Jacobo Ramon e l'avversario Gianluca Mancini, al termine del match. Ha detto in tal senso l'allenatore del Como: "La gara è stata bella, con due squadre che volevano attaccare e difendere. Una delle più belle gare che ho vissuto da fuori. Con Mancini non è successo nulla, è stata una chiacchierata: gli ho detto la mia su quello che è successo con Ramon, ho visto tutto, ma con rispetto. Questi ragazzi vedono gli altri come giocatori importanti. Va bene la furbizia, ma è stato un momento passionale. Andiamo a casa con zero punti e miglioreremo".

