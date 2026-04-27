Matri: "Spalletti persona giusta per ricostruire una Juve vincente, Vlahovic l'ideale per lui"

Alessandro Matri, ex attaccante di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni de La Repubblica, indicando le sue idee per il futuro bianconero e della Nazionale italiana.

"Mister Luciano Spalletti è la persona giusta per ricostruire una Juventus vincente", ha spiegato Matri, soffermandosi poi su Dusan Vlahovic: "È l’attaccante ideale per il gioco di Spalletti, letale negli ultimi 20 metri”.

L’ex centravanti ha poi allargato il discorso alla panchina azzurra: "Sia Antonio Conte sia Massimiliano Allegri sarebbero perfetti come commissari tecnici. Sono allenatori che sanno individuare e risolvere i problemi: è proprio quello che serve all’Italia”.