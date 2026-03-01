Zoff rassicura Di Gregorio: "Gli errori li abbiamo commessi tutti, è un buon portiere"

"A Di Gregorio direi di stare tranquillo e soprattutto non pensarci più. Io almeno facevo così. Il giorno dopo rincominciavo da zero, come se nulla fosse accaduto". Parola di Dino Zoff, intervistato oggi da Tuttosport. Prosegue la leggenda bianconera: "Gli errori li abbiamo fatti tutti: bisogna essere consapevoli del fatto che possono capitare nel calcio. A maggior ragione ai portieri. L’importante è non portarseli dietro. Il giorno dopo un episodio negativo si rincomincia daccapo e si riparte con maggior determinazione di prima. Stop. Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche o a mettersi a rimuginare su quanto accaduto dicendo ‘se avessi fatto così...’. Non serve a nulla".

Nella Juventus di Spalletti sta recitando un ruolo importante Manuel Locatelli, out per squalifica in vista del match di questa sera contro la Roma: "La sua assenza pesa tanto. Ormai è diventato un punto di riferimento per i compagni. È il leader della squadra e ultimamente ha sfoderato prestazioni davvero notevoli. Indubbiamente la sua mancanza si farà sentire molto per i bianconeri".

Infine, una considerazione riguardo al pensiero che la Juve sia Yildiz dipendente: "Stiamo parlando di un ragazzo cresciuto moltissimo e che si sta avviando a diventare un grande giocatore. È normale che possa e debba fare la differenza, ma non ho dubbi sul suo talento. Piuttosto servirebbe qualcuno che gli desse una mano…". In seguito, si spiega meglio: "Alludo al resto dell’attacco che non sta fornendo l’apporto desiderato e ci si attendeva. In tal senso la mancanza di Vlahovic sta pesando; perché il serbo i suoi gol li ha sempre fatti e si integrava molto bene con Yildiz come caratteristiche. Formavano una bella coppia".