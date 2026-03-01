Zoff: "Roma-Juve? Importante, ma non decisiva per la Champions. Gasp garanzia"

"Quella tra Roma e Juventus sarà sicuramente una grande partita, ma è ancora presto per considerarla decisiva nella corsa alla Champions". La pensa così Dino Zoff, intervistato da Tuttosport. "Indubbiamente è molto importante per entrambe, visto che la Juve con un successo si rilancerebbe mentre i giallorossi scapperebbero a più 7. Detto ciò dopo ci sono ancora 11 giornate da giocare; perciò la strada per arrivare tra le prime quattro resta ancora lunga e aperta a ogni tipo di soluzione", prosegue la leggenda della Juve e della Nazionale.

I bianconeri vengono da una delusione europea: "Col Galatasaray la Juventus ha fatto una grandissima partita. Attenzione però: i bianconeri erano con le spalle al muro e non avevano nulla da perdere. Quando le cose stanno così, diventa più facile sfoderare prestazioni di alto livello. Pertanto non mi farei troppo incantare da quanto abbiamo visto mercoledì. Andiamoci piano con le celebrazioni e le esaltazioni. Per capire se la Juve è guarita e può fare davvero il salto di qualità serve continuità, a partire da stasera".

Dall'altra parte, in panchina c'è Gasperini: "Gian Piero è bravissimo e ormai non è più una sorpresa, bensì garanzia. Sta riportando in alto la Roma, facendo le cose per bene. I giallorossi fanno un bel calcio e Gasperini è straordinario nel tirare fuori il meglio dai calciatori a sua disposizione. In più ha sempre grande coraggio nel dare spazio e fiducia ai giovani".