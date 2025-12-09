Disastro Evan Ferguson, la Roma non perdona: vuole rispedirlo al Brighton a gennaio

"Del futuro di Ferguson non parlo". Anche se Gian Piero Gasperini non lo ha voluto fare nella conferenza stampa pre-sconfitta contro il Cagliari, la Gazzetta dello Sport in edicola oggi è certa: Evan Ferguson non resterà alla Roma. L'attaccante irlandese classe 2004, in prestito con diritto di riscatto (fissato a 38 milioni) dal Brighton, è già proiettato a fare le valigie e a tornare nel club inglese. Senza aspettare giugno, ma già nel mese di gennaio.

Il quotidiano milanese non si riserva chissà quali dubbi, ma assicura che la decisione nel club giallorosso è già stata presa e da Trigoria resta solo da vedere chi arriverà per rimpiazzarlo nel mercato invernale. Tra i corridoi del centro sportivo, però, si parla di "scommessa persa" e nemmeno con l'infortunio di Dovbyk il 21enne ne ha approfittato. Tra un problema alla caviglia e lo scarso feeling con Gasperini, invece, Ferguson ha lasciato a desiderare tra presenze a spezzoni e dal ricordo difficilmente memorabile.

Il solo gol contro la Cremonese in 408 minuti disputati in maglia giallorossa è una sentenza difficile da riscrivere. Secondo la Rosea, la Roma ha già instaurato dei contatti con il Brighton per intavolare il rientro di Evan Ferguson a casa base. Di certo non basta la sola spinta del club capitolino a liberarsi del giocatore, perché dall'altro lato del muro anche la dirigenza inglese deve essere propensa a interrompere il prestito e riavere il centravanti. E con un posto liberato, il ds Massara potrà dare l'assalto ad un sostituto più all'altezza delle aspettative di Gasperini.