Roma, calvario Ferguson: l'attaccante vola a Brighton, non è escluse l'operazione

Una stagione molto difficile. E’ quella che sta attraversando Evan Ferguson. L’attaccante della Roma è ancora ai box per un problema alla caviglia che gli farà saltare anche la sfida di domani contro la Cremonese. Quella dell’Olimpico sarà l’undicesima gara che il giocatore salterà a causa di infortuni, in totale quattro in stagione.

E l’assenza dal campo potrebbe essere ancora più lunga visto che la terapia conservativa non sta dando i suoi frutti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore è volato Brighton per un consulto con i medici del club inglese proprietario del cartellino. Non sarebbe da escludere anche la possibilità di un intervento chirurgico.

Per ora si tratterebbe soltanto di un’ipotesi visto che Ferguson non ha ancora accettato ma ovviamente in caso di risposta affermativa la stagione sarebbe da considerarsi conclusa qui mentre l’attaccante vorrebbe giocarsi le sue chance al playoff per guadagnarsi un posto ai Mondiali.