Disastro italiano ai playoff di Champions. Polverosi: "Serviranno 11 gol senza subirli al ritorno"

Peggio di così non poteva andare. L'Italia esce con le ossa rotte dall'andata del playoff di Champions League. Tre partite, tre sconfitte pesantissime, dieci gol subiti e soltanto tre fatti e il rischio concreto che nessuna tra Juventus, Inter e Atalanta riesca ad accedere agli Ottavi della competizione. E' dello stesso avviso il noto giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi, che nel suo editoriale all'indomani della disfatta in Champions, scrive: "Per portarle tutt’e tre agli ottavi, nel ritorno di questi terribili playoff dovremo fare undici gol senza subirne manco uno. Così Istanbul, Dortmund e Bodø rischiano di diventare le città della nostra fine in Champions".

Il giornalista si concentra in particolar modo sull'italiana in campo ieri, ovvero l'Inter, battuta dal Bodo/Glimt per 3-1: "L’Inter non è stata fortunata, due pali, alcune buone occasioni, un bel po’ di tiri (15), ma doveva essere più attenta e soprattutto doveva capire meglio la lezione del Manchester City. E invece si è sentita troppo sicura, troppo convinta delle sue qualità e di palloni ne ha lasciati lì un po’ troppi".

Infine, scherza anche su questo dualismo Norvegia-Italia che si è ormai creato: "I norvegesi stanno diventando il nostro incubo. Con la nazionale Haaland e i suoi fratelloni ci hanno battuto, schiaffeggiato e umiliato a Oslo e poi a San Siro. Ora il Bodø. L’unica sconfitta che possiamo accettare è quella delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Con gli sci ai piedi è normale che l’Italia sia inferiore alla Norvegia (anche se non di molto, come dice il medagliere), ma col pallone al posto degli sci, no, non è normale, soprattutto non è normale una distanza del genere. Dobbiamo ragionarci su con grande umiltà".