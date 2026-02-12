Polverosi sul CorSport: "Perché Italiano non ha cambiato la marcatura su Dele-Bashiru?"

Il giornalista Alberto Polverosi dedica il suo editoriale odierno alla vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Bologna. Questo un estratto della sua analisi sul match giocato ieri sera al Dall'Ara, con un focus sulla scelta sbagliata di Italiano di cambiare la marcatura sullo straripante Dele-Bashiru:

"L’uno a uno al 90' era il risultato giusto, ma si vede che questo non è proprio il momento dei rossoblù: il fortino di un anno fa è diventato terra di conquista. È stato interessante, e a tratti piacevole, il secondo tempo. Il primo no. Calci piazzati, solo quelli per 45 noiosi minuti. La lunga e lenta riflessione e il passo pigro del primo tempo hanno lasciato il posto a una vera partita di calcio nella ripresa. Con alcuni errori, ma ora con ritmo, con voglia e con una vera ricerca del gol. È successo dopo il pareggio di Noslin, dopo tre minuti. Già, quando si dice il caso: nel finale del primo tempo si è fatto male Pedro e al suo posto è entrato proprio Noslin. Siccome il Bologna di spazio ne concede sempre, è bastato un bel lancio di Marusic, una furiosa progressione di Dele-Bashiru (ma perché Italiano non ha cambiato la marcatura? Si era già visto nel primo tempo che lo scozzese sullo scatto non lo reggeva) e uno spunto di Noslin per agganciare il Bologna sull’uno a uno".

Poi, la lotteria dei calci di rigore: "Bologna e Lazio non si sono fermate nemmeno quando i rigori erano dietro l’angolo. Sul dischetto hanno sbagliato due specialisti, Ferguson al primo tiro e Orsolini all’ultimo. Dalle feste di un anno fa alle tristezze di oggi, il Dall’Ara ha smesso di aiutare la sua squadra.