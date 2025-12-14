Lauriente riporta a galla il Sassuolo: punteggio sul 2-2, finale di gara tutto da vivere

Il Sassuolo non molla e trova il pareggio: siamo al 77', quando un'altra sponda di Pinamonti favorisce l'inserimento in area di Lauriente che si presenta a tu per tu con Maignan e non sbaglia.

Clicca qui per seguire Milan-Sassuolo live su TMW