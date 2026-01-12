Dodo allontana i rumors di mercato: "La strada è lunga, lotterò sempre per la Fiorentina"

Messaggio di distensione di Dodo verso la Fiorentina. In un periodo pieno di rumors di mercato e notizie su un rinnovo di contratto che ancora tarda ad arrivare, il laterale brasiliano ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con scritto: "La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra".

Il classe '98 sembra così allontanare le voci su un possibile addio già a gennaio, con l'Inter alla finestra ormai da settimane per conoscere l'evolvere della sua situazione. Anche Napoli e Juventus si erano informate sul suo conto, ma l'obiettivo di Dodo ad oggi sembra essere il raggiungimento della salvezza con la squadra gigliata.

Tira e molla tra le parti per il rinnovo

La situazione più delicata dei rinnovi della Fiorentina riguarda il terzino destro Dodo. Tra i viola e il brasiliano - in cui contratto scadrà nel 2027 - il tira e molla per la forma sul prolungamento di contratto va avanti da più di un anno. Dopo una prima fase di gelo totale tra le due parti, con il calciatore contrariato per la proposta messagli sul piatto dal club per il quale milita ormai dal 2022, tra la fine dell’estate e l’inizio della nuova stagione, gli uomini di mercato gigliati e l’entourage del giocatore erano tornati a parlarsi, tanto che il prolungamento sembrava potesse sbloccarsi. La crisi della Fiorentina ha però rimesso in discussione tutto e per il neo-dirigente Fabio Paratici, una volta che sarà ufficializzato, ci sarà subito un (altro) caso importante da risolvere.