Domani Bologna-Verona, i convocati di Italiano: rientrano Dallinga e Lykogiannis, out Heggem
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani tra Bologna ed Hellas Verona. Rientrano Dallinga e Lykogiannis, mentre Heggem si aggiunge agli indisponibili insieme a Miranda (infortunato) e Freuler (squalificato).
Bologna-Hellas Verona, i convocati di Italiano:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
