Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"

Il metodo su cui si basano i corner del Parma sta accendendo la polemica in Serie A. Allievo di Mikel Arteta, il tecnico dei ducali sta sfruttando dei blocchi e semi blocchi sul portiere che hanno aperto il dibattito sulla possibilità o meno di usare certi 'trucchetti'. Una controversia nata dopo che durante Milan-Parma un blocco su Maignan che ha portato al gol di Troilo non è stata giudicata irregolare, mentre la settimana dopo un episodio simile - con esito diverso - è stata giudicata fallosa nella gara contro il Cagliari.

Tuttavia Carlos Cuesta non si è voluto prestare a questo dibattito e, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio al Franchi, ha liquidato così la cosa: "Io sono qui, a Parma e sono concentrato solo sul fare il meglio possibile. Legato al dibattito, Valenti non ci sarà e immagino che non ci sia dibattito".

