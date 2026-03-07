Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"

Nel prepartita di Cagliari-Como, gara valida per la 28/a giornata di Serie A, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN e ha inquadrato la sfida come l’ultima tappa di un lungo ciclo di impegni ravvicinati. L’allenatore del Como ha spiegato che la partita arriva al termine di una sequenza di 15 gare affrontate in un periodo molto intenso e ha collegato a questo contesto le scelte operate nella formazione iniziale.

Oggi preparate questa partita al termine di un percorso molto intenso. Che tipo di gestione avete fatto?

“Oggi arriviamo all’ultima di un percorso di 15 partite. Dopo questa gara giocheremo praticamente sempre una volta alla settimana. Abbiamo provato a fare sei cambi rispetto all’ultima partita contro l’Inter e io mi fido di tutti. Oggi dobbiamo fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti.”

Per quanto riguarda la formazione, c’è Baturina e non c’è Diao?

“Diao ha fatto due settimane di allenamento molto bene. Ieri non si sentiva benissimo, lo abbiamo portato e convocato, però abbiamo deciso di fare una prova questa mattina per vedere come stava. Non se la sente e non vogliamo prendere nessun rischio. Non è niente di grave, niente di particolare, però siamo nell’ultima fase della stagione e vogliamo tutti bene, tutti sani. Non vogliamo prendere nessun rischio con nessuno.”