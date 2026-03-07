Riecco Baturina: Como in vantaggio a Cagliari dopo meno di un quarto d'ora
Como in vantaggio a Cagliari dopo 14 minuto. Pallone recuperato sulla trequarti dai lariani e batti e ribatti all'interno dell'area di rigore, prima del destro di Baturina che non ha lasciato scampo a Caprile portando avanti la squadra di Fabregas dopo meno di un quarto d'ora.
Clicca qui per il live testuale di TMW di Cagliari-Como.
