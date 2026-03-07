Fiorentina e Parma in campo dopo Lecce-Cremonese. Quanto condizionerà? Cuesta: "Zero"

La giornata di domani potrebbe essere importante per la lotta alla salvezza, proponendo prima nel lunch match la sfida tra Lecce e Cremonese e poi, a distanza di poche ore, quella tra la Fiorentina ed il Parma. Carlos Cuesta però è categorico: la sua squadra sarà condizionata "zero" da quanto succederà al Via del Mare. Lo ha detto nella conferenza stampa di vigilia, in cui ha svelato anche come domani non ci sarà Bernabé: "Ha il muscolo psoas infiammato. Ha fatto di tutto per esserci ma non riesce. Sappiamo che abbiamo una squadra competitiva, con tutti i giocatori in rosa che mi rendono le scelte difficili e sono tutti pronti per creare impatto".

Cuesta ha anche sottolineato come la posizione in classifica e i 33 punti non lo distraggono dall'obiettivo principale della salvezza: "Il Parma non è più leggero. I punti non devono cambiare l'atteggiamento e l'approccio. Loro hanno un'identità di gioco che è legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Loro attaccano bene coi triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Quello va al di là dei punti, fai sempre quello che senti che è giusto. Noi non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. Dobbiamo andare sempre con lo stesso approccio: cioè fare punti e lavorare bene, affrontando la gara sapendo delle qualità della Fiorentina e che se siamo al nostro meglio possiamo essere competitivi".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa di Carlos Cuesta