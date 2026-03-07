Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"

Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:53Serie A
Leonardo Nevischi

Alla vigilia della gara valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2025-2026 tra Bologna e Hellas Verona, in programma domenica 8 marzo, alle ore 15, allo stadio Renato Dall’Ara, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 14.30

14.30 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Come avete preparato la partita? State pensando alla Roma?
"Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario. Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo. Alla Roma ci penseremo da lunedì, per ora siamo concentrati sul Verona".

Giocherà Odgaard centravanti?
"Ci sono Castro e Dallinga, anche se è rientrato solo oggi per la rifinitura perché ha dovuto mettere a posto un problemino con la tendinite. Odgaard ha fatto il centravanti, sa muoversi da attaccante, ma quando ci sono a disposizione i titolari lui torna a fare il suo lavoro abituale".

Come stanno i centrali difensivi?
"Dietro non recuepriamo Heggem, lo riavremo lunedì in gruppo. Glia altri stanno bene: Casale è entrato bene dopo la botta subita da Vitik, Helland sta iniziando ad immedesimarsi con questo nuovo mondo. È un 2006 ed è arrivato a gennaio, deve ancora ambientarsi e conoscere allenatore e compagni, ma se ci dovesse essere la possibilità non ho dubbi perché è un ragazzo serio che si allena forte. Sono contento di averlo a disposizone. In difesa dobbiamo continuare con questa grande applicazione che stiamo avendo. Siamo in crescita per quanto riguarda solidità e compattezza, ora speriamo di merttere gli esterni e gli attaccanti nelle condizioni di essere ancor più concreti davanti". 

Come ha visto Orsolini?
"Oggi ho visto gli attaccanti con un piede caldo, specialmente Orso. Deve ritrovare concretezza, ma sono convinto che alla prima situazione buona si sbloccherà. All'andata fece una grande partita ma non è passato molto tempo perché era il 15 gennaio. Quest'anno è già in doppia cifra nonostante il blackout che ha avuto e ora mi auguro che il periodo buio sia alle spalle perché oggi in allenamento ha segnato dei grandi gol".

Quanti minuti ha nelle gambe Lykogiannis?
"Oggi ha fatto il secondo allenamento e mi sembra stia bene. Soffriva di un fastidio tendineo anche lui e abbiamo cercato di tutelarlo. Mi sembra perfettamente recuperato".

Joao Mario ha recuperato dalla botta subita con il Pisa?
"Sì sta bene e si sta sciogliendo sempre di più. Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra e non era semplice. Ha fatto due grandi partite e sono felicissimo".

C'è la possibilità di vedere Dominguez in campo?
"Tutte le volte che è subentrato mi è piaciuto. È un ragazzo su cui si può contare. Sta bene anche lui e per domani vedremo. All'andata fece molto bene. Sono contento di come si sta comportando ma vedremo domani perché tutti si devono far trovare pronti perché anche a gara in corso bisogna mantenere qualità e ritmo anche sugli esterni".

È utopistico pensare di agganciare la Juventus?
"Sono felice di queste tre vittorie perché stavamo entrando in un tunnel pericoloso, invece questi 9 punti ci hanno dato una bella spinta. Ora dobbiamo continuare con questa attenzione e vedere se saremo bravi a recuperare terreno agli altri: due mesi fa sono stati gli altri a rosicchiarci punti".

Come mai dà la formazione solo all'ultimo? Serve per tenere sulla corda i giocatori?
"Sono stato abituato così dai miei allenatori e ai miei giocatori piace questa cosa, quindi continuerò così. Da quando ho iniziato ad allenare, con tre partite a settimana, non si può non coinvolgere tutti i giocatori. Tutti devono sapere concetti e principi nel momento in cui vengono chiamati in causa e con il mio staff lavoriamo da sempre per questo scopo. Giocare tre volte a settimana aiuta in questo perché fa la differenza quando non si può lavorare una settimana intera".

Lucumì si sta rivelando un esempio di professionalità?
"Nel momento in cui è concentrato, la partita gli fa dimenticare tutto quello che c'è intorno. Nell'ultimo periodo ha dimostrato grande professionalità. È un giocatore di valore, un pilastro della Nazionale colombiana e quando è concentrato è un giocatore di grandissimo livello. Quando stacca la spina fa mettere le mani nei capelli a chi li ha. Mi auguro che nei prossimi mesi continui con questa situazione mentale al top perché poi sarà chiamato a giocare il Mondiale e dovrà essere pronto sia sotto l'aspetto fisico sia mentale".

14.50 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Articoli correlati
Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Domani Bologna-Verona, i convocati di Italiano: rientrano Dallinga e Lykogiannis,... Domani Bologna-Verona, i convocati di Italiano: rientrano Dallinga e Lykogiannis, out Heggem
Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 6 giocatori... Bologna-Verona, le probabili formazioni: Odgaard per Castro, Sammarco senza 6 giocatori
Altre notizie Serie A
Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"... Live TMWBologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti" Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo... Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non... Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire... Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna... Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna dal club
Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione" Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
3 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
4 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.2 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
Immagine top news n.3 Arriva Milan-Inter, Chivu ha l'arma Dimarco. Georgatos: "È il più forte al mondo"
Immagine top news n.4 Milan, il derby riapre lo Scudetto? Amelia: "Deve succedere qualcosa difficile da pensare"
Immagine top news n.5 Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne
Immagine top news n.6 Inter sulle spalle di Pio Esposito. Ma Chivu cerca anche il miglior Thuram
Immagine top news n.7 Spalletti progetta la nuova Juventus, ma il presente è la sfida al Pisa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Orsolini ha il piede caldo. Odgaard non giocherà centravanti"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Fare una grandissima gara per portare a casa i tre punti"
Immagine news Serie A n.3 Aggressione ad arbitro donna minorenne: sdegno e indignazione dell'AIA
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta sulle polemiche per i corner: "Domani niente dibattiti, Troilo non ci sarà"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Rodriguez: “Non sento la responsabilità, mister e squadra mi fanno sentire importante”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Vediamo la luce, ma è lontana. Insigne? Se sta bene gioca sicuro"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: testa a testa Palumbo-Calò in vetta a quota 10
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Virtus Entella, forfait dell'ultima ora per Franzoni. Il giocatore andrà in tribuna
Immagine news Serie B n.4 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a caccia del 20° gol stagionale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Casillo e De Vitto rompono il silenzio: "Possiamo essere piegati, ma non siamo morti"
Immagine news Serie C n.2 Latina, Condò: "Salernitana arrabbiata e forte, ma veniamo per fare risultato"
Immagine news Serie C n.3 Ellertsson Jr lascia l'Italia. Addio alla Triestina: firma con i danesi del Skagen
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Otto gare in meno di due mesi, serve qualche punto in più per i playout"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"
Immagine news Serie C n.6 Trento, Tabbiani: "Fermarci ora sarebbe un peccato, proviamo ad alzare l'asticella"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Verona: Italiano vuole il poker, Sammarco la svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Cremonese, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
Immagine news Calcio femminile n.3 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”