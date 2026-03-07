Lecce-Cremonese sfida salvezza, Nicola: "Tutto il lavoro fatto è servito per arrivare a questo punto"

"Vogliamo fortemente il nostro obiettivo e quella di domani è una partita stimolante che affronteremo con la voglia di dimostrare chi siamo". Davide Nicola parla così in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, in programma domani al “Via del Mare” (fischio d'inizio alle 12.30): "Io preparo la mia squadra, consapevole che andremo in un ambiente in cui la tifoseria è presente e dà gusto alla sfida, ma so cosa vogliamo fare noi. Come detto nelle scorse conferenze, tutto il lavoro fatto è servito per arrivare a questo punto. Mancano undici partite, è il momento dell’azione: siamo arrivati qui per poter raggiungere il nostro obiettivo, è fondamentale essere nel qui ed ora. Mi interessa l’allenamento che abbiamo fatto, domani cercheremo di fare la nostra partita e proporre noi stessi", le parole riportate dai canali ufficiali del club grigiorosso.

Payero e Bondo sono pronti a giocare di nuovo dal primo minuto?

“Questa settimana hanno aumentato i carichi di lavoro, ma potrebbero anche dare una mano a partita in corso. Non è necessario concentrarsi su chi parte dall’inizio o entra a gara in corso, per determinare bisogna stare bene da un punto di vista fisico e mentale. Noi vogliamo fortemente il nostro obiettivo e quella di domani è una partita stimolante che affronteremo con la voglia di dimostrare chi siamo”.

Confermerà la coppia di attacco Vardy-Bonazzoli?

“Abbiamo provato diverse soluzioni, stiamo cercando di capire al meglio come opporci. Fermo restando che potrebbe cambiare qualcosa, oppure iniziare in un modo e finire in un altro. Tutte opzioni che proviamo in settimana”.

L’impressione è che con Vandeputte il centrocampo lavori meglio. Cosa ne pensa?

“C’è una Cremonese che ha Vandeputte, Bondo, Grassi, Thorsby, Maleh… La cosa positiva è che ci sono tutti e permettono di avere più caratteristiche e forze a gara in corso”.

Sia Cremonese che Lecce faticano a segnare…

“Io parlo di noi. Anche se nell’ultimo periodo abbiamo incontrato squadre importanti siamo riusciti a creare delle occasioni, si tratta di fare le cose con lucidità e fame, con lo spirito di determinare sin dal primo minuto. Sarebbe bello trovare un gol del vantaggio per capire come sarebbe a livello emotivo, abbiamo rispetto degli avversari ma dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi”.

Crede che il forte vento possa essere un fattore?

“Probabilmente ci sarà, non so se è un fattore penalizzante. Sono condizioni che possono esserci o meno, ma penso che la forza di una squadra vada oltre tutto questo. Possiamo determinare solo ciò che dipende da noi e vogliamo fare questo: costruiamo la partita con lucidità e fame, a me piace arrivare nei momenti in cui puoi raccogliere qualcosa di importante. Per noi è una gara importante, giochiamocela in campo con la capacità di rimanere sempre nel presente. Undici partite non sono poche, ma dobbiamo essere coscienti del fatto che ogni allenamento e ogni partita può spostare equilibri emotivi, quindi giochiamoci questa partita e poi vedremo”.

Pesa il fatto di non potere sbagliare?

"Penso che questo sia un concetto che fa parte della nostra cultura. Quando si fa qualcosa possono esserci cose giuste e altre sbagliate, penso sia importante la consapevolezza, la preparazione nei confronti dell’avversario, la concentrazione e la convinzione che il lavoro fatto in settimana va poi riproposto in campo con fame e determinazione. Leggevo di un filosofo cinese che raccontava come preoccuparsi faccia vivere nel passato e avere ansia faccia vivere nel futuro: per questo la capacità di rimanere calmi e concentrati nel presente è fondamentale. È nell’oggi che io mi posso permettere di determinare ed esprimere me stesso, non dev’esserci altro stato emotivo che non sia quello di volersi giocare le partite dopo aver svolto il lavoro con il giusto approccio".

Si aspetta anche domani l’atteggiamento visto col Milan?

"Sì, e l’abbiamo già avuto per una grande maggioranza del campionato. Ma noi siamo questi, siamo nati per giocare ed esprimere noi stessi: a ciò va abbinata la gioia di rincorrere l’avversario, pressare e riconquistare palla. Non si può giocare senza voglia di determinare, aspettando l’evento: noi vogliamo crearcelo, e dobbiamo puntare su questo. Andiamo a giocare per raggiungere ciò che desideriamo".