Cagliari, Riva: "Per noi la salvezza è tutto. Il Como è un modello e anche noi siamo su quella strada"

Nel prepartita di Cagliari-Como, gara valida per la 28/a giornata di Serie A, Nicola Riva ha parlato ai microfoni di DAZN toccando i temi principali della sfida dell’Unipol Domus. Il club ambassador rossoblù ha richiamato il peso della corsa salvezza, il valore della partita davanti al pubblico di casa e la crescita del Como, indicato come esempio di percorso societario costruito con investimenti mirati e sviluppo progressivo.

Per voi la salvezza resta l’obiettivo centrale della stagione. Che partita vi aspettate oggi contro il Como?

"Per noi la salvezza è tutto. Abbiamo sempre dimostrato di poter essere in partita con tutte le squadre quest’anno, quindi vogliamo cercare di fare la nostra oggi, in una partita importante davanti al nostro pubblico. Chiaramente il Como è un avversario difficile, perché ormai è una squadra che ha dimostrato di poter stare tra le prime quattro o cinque del nostro campionato. Davanti al nostro pubblico vogliamo renderlo orgoglioso e fiero, come penso abbiamo fatto per tutta la stagione."

Si parla spesso del Como come modello societario. Quanto può esserlo anche per il Cagliari, anche alla luce del legame familiare con questa sfida?

"Chiaramente il Como sta lavorando benissimo, perché negli ultimi sette anni è arrivato dalla Serie D a essere la quarta potenza in Italia, quindi sicuramente stanno lavorando bene. Non basta spendere soldi, bisogna spenderli bene, e questa è la cosa più importante, perché si è dimostrato che nel calcio non serve spendere tanti soldi: bisogna avere un modello e una crescita omogenea e costante. Il Como lo sta facendo benissimo. Credo che anche il Cagliari sia su quella strada: abbiamo tantissimi giovani, oggi abbiamo dei 2005 e 2006 in campo, tantissimi giovani in panchina, addirittura dei 2007. Il modello è quello. Per noi, chiaramente, il Como ha investito un po’ più soldi; noi lo stiamo facendo con un nostro percorso, e i risultati si potranno vedere in futuro. Però è quello che dobbiamo fare e siamo fieri di attuare questo percorso."