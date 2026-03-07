Sudtirol-Virtus Entella, forfait dell'ultima ora per Franzoni. Il giocatore andrà in tribuna
Forfait dell'ultima ora in casa Virtus Entella, impegnata alle ore 15 nel match del 'Druso' contro il Sudtirol per la 29ª giornata di Serie B.
Il centrocampista Andrea Franzoni ha accusato un problema fisico nelle ultime ore e seppur abbia tentato ad essere del match, sarà costretto a seguire i propri compagni dalla tribuna dell'impianto di Bolzano.
Queste le formazioni ufficiali della sfida:
Sudtirol-Virtus Entella
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, F. Davi; Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benedetti, Squizzato, Dalla Vecchia, Di Mario; Debenedetti, Cuppone. Allenatore: Chiappella.
