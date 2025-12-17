Crippa: "Modric ce lo godiamo anche a quarant'anni. Lo scudetto? Dico Napoli"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Crippa ha parlato della semifinale di Supercoppa Italiana di domani sera a Riad fra il Napoli e il Milan sottolineando chi potrebbero essere gli uomini chiave di questa partita: "Questa è facile: Modric per il Milan, ce lo godiamo anche a quarant’anni - ha sottolineato - volendo possiamo anche bendarlo perché saprebbe comunque come lanciare un compagno, come deliziarci. Un giocatore spaziale.

E, ci fosse De Bruyne, potremmo provare a bendare anche lui: siamo nell’ordine dei fuoriclasse, con questi due. Però De Bruyne non c’è, e se è vero che anche senza di lui il Napoli ha fatto bene, e allora scelgo il collettivo di Conte - ha proseguito -. Aspettando che ne emerga uno a sorpresa".

L'ex giocatore della formazione partenopea si è poi lasciato andare ad un doppio pronostico. In primis su chi possa vincere il confronto di domani sera, calcio d'inizio alle ore 20 italiane, e la risposta è scontata: "Il Napoli, ovviamente". Il secondo invece più a lungo termine, ovvero su chi possa vincere lo scudetto. Anche in questo caso la risposta è altrettanto immediata ma più che altro anche un auspicio: "Secondo lei? Il Napoli, ovviamente".