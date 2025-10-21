Domani Real Madrid-Juventus, i convocati di Tudor: rientrano Miretti e Zhegrova
Alle 21.00 di domani - mercoledì 22 ottobre - la Juventus affronterà la seconda trasferta consecutiva in Champions League. I bianconeri giocheranno contro il Real Madrid nel match valido per la terza giornata della League Phase. Ecco i convocati di mister Tudor: rientrano Miretti e Zhegrova, c'è anche Pinsogli.
Di seguito la lista dei giocatori della Juventus a disposizione di Igor Tudor.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio, Fuscaldo
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie, Kostic
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Openda, David
