Domani Roma-Midtjylland, i convocati di Gasperini: ci sono Bailey e Dybala

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:15
Daniel Uccellieri

Giovedì alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro il Midtjylland per il matchday 5 di Europa League.
Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala

Le parole di Gasperini a Sky
"Ho avuto modo di vedere il Midtyjlland all'opera, è una bella squadra. Sono giovani, giocano bene, hanno tecnica e fiducia, anche parecchie soluzioni offensive. Per noi è una partita importante, perché purtroppo in casa in Europa League abbiamo steccato un paio di volte. Per questo quella di domani diventa una partita fondamentale. Noi indubbiamente siamo in un ottimo momento, giocare in Europa - rischio infortuni a parte - è un qualcosa che ti aiuta. Ci farà anche pensare di meno alla partita di domenica, quella col Napoli, che chiaramente è una gara attesa da tutti. Mi piace il clima che si è instaurato nella nostra squadra. La componente migliore è la fiducia, abbiamo voglia di provare qualcosa di nuovo, vogliamo applicarci di più nella fase offensiva. C'è un clima intorno alla squadra di soddisfazione, ma anche consapevolezza. Nessuno fa proclami così importanti, ma tutti siamo consapevoli di vivere un buon momento e che dobbiamo farlo durare".

