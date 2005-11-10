Domizzi: "Udinese, Zanetti mi piace. Dovrà adattarsi, così i giocatori sono irriconoscibili"

Maurizio Domizzi ha vestito le maglie di Udinese e Venezia ed è quindi l'uomo giusto per presentare la partita di oggi, valida come anticipo dell'11^ giornata di Serie A. L'ex difensore è stato intervistato dal Messaggero Veneto e ha esaltato Paolo Zanetti, nuovo tecnico dei bianconeri: "Mi piace, ha idee interessanti e mi intriga vederlo su una panchina come quella dei friulani".

Una lunga permanenza è possibile

L'Udinese non è una società che cambia allenatore ogni anno e di conseguenza è da considerare l'eventualità di un ciclo che può aprirsi proprio con Paolo Zanetti, un tecnico che per Domizzi è diverso dai precedenti e porterà sicuramente qualcosa di nuovo: "Dovrà adattarsi al club, portare nuovi stimoli. Così sono tutti irriconoscibili, invece Solet e altri potrebbero giocare anche in altri campionati di alto livello".