Zoratto incorona Palladino: "Da quando allena ha sbagliato poco o nulla. Sorpreso da Gila"

In vista del derby emiliano tra il Parma e il Bologna, ai microfoni de La Repubblica è intervenuto l'ex tecnico dei ducali e oggi coordinatore delle Nazionali giovanili Daniele Zoratto. Queste le sue parole sui tanti giovani italiani: "Ammiriamo una squadra fresca come il Como, guidata da un allenatore giovane e formato in una scuola come quella spagnola con una grande cultura sulla formazione dei ragazzi. Vediamo ora Liberali, ma era chiaro già quando cresceva con noi a 16 anni che aveva un futuro importante. Coi ragazzi italiani si lavora molto bene, con le nazionali giovanili stiamo facendo ottimi risultati, il salto più difficile è con la nazionale maggiore. Ma anche lì è un momento di rinnovamento, nelle ultime partite ho visto un’Italia più viva e determinata".

La riflessione dei giovani si è posi spostata sugli allenatori, con un focus su Palladino e Gilardino: "Servivano idee nuove, freschezza, una nuova generazione che rinnovi il nostro calcio. Ma Palladino non è una scoperta, ha già dimostrato tanto sul campo e lo considero un tecnico affermato, ha sbagliato poco o nulla da quando allena. Gilardino invece mi ha sorpreso sia diventato allenatore, da giocatore non aveva quell'impostazione perché era troppo pacato. Invece mi ha smentito, gli ho fatto i complimenti".

Infine un giudizio anche sul portiere Pessina, avuto da Zoratto in Under 16: "Ha mostrato di avere qualità e forza mentale, bisogna dargli fiducia e possibilità di sbagliare, sta crescendo rapidamente. Anche Buffon faceva errori da ragazzo. Il Bologna ha tanti giovani interessanti: Libra, Lo Monaco in Primavera. Ma anche nelle selezioni inferiori tanti ragazzi vanno tenuti sott’occhio come Jody Ardeni e Lima Ramalho dell’U17".