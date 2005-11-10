Spence riconquista la nazionale, il ct Tuchel: "In forma in Feyenoord-Inter, merita di tornare"

Un buon momento per Djed Spence, dopo l'anonimato di inizio stagione dovuto ad acciacchi fisici immediati, in seguito alla firma con l'Inter. L'esterno arrivato dal Tottenham ha scalato rapidamente le gerarchie una volta recuperato il pieno della forma fisica ed è stato schierato due volte di fila da titolare, contro Milan e Feyenoord. In particolare nell'ultima in Champions, Spence è parso davvero in palla venendo anche nominato MVP del match.

Spence ha offerto un paio di prestazioni che non sono passate inosservate anche al commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, che lo ha richiamato fra i convocati per gli impegni contro Croazia e Spagna.

Così Tuchel sulla chiamata di Spence: "È tornato e gioca con l'Inter, viene da una buona partita in Champions League. Penso che abbia due o tre partite intere nelle gambe, sembra in forma ed è tornato con la sua velocità e accelerazione. Inoltre aveva fatto un Mondiale fantastico, quindi penso che meriti di tornare e continuare la sua buona serie con noi”.

I convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna

Ecco di seguito i convocati dell'Inghilterra per le sfide a Croazia e Spagna:

Portieri: Pickord, Steele, Trafford.

Difensori: Branthwaite, Guehi, Hall, Konsa, Quansah, Spence, Alexander-Arnold, White.

Centrocampisti: Anderson, Bellingham, Eze, Garner, Jobe, King, Lewis-Skelly, Rice.

Attaccanti: Calvert-Lewin, Gibbs-White, Gordon, Kane, Ngumoha, Rogers.