Fabregas l'ha rifatto: Ramon convocato dalla Spagna. Vetrina Como, da Nico Paz a Da Cunha

Il progetto Como procede a vele spiegate: l'incredibile 9-1 rifilato al malcapitato Lens è solo l'ultima serata di euforia che Nico Paz e compagni regalano ai propri tifosi, abituati fino a pochi anni fa a fare trasferte decisamente meno esaltanti. Il Como si conferma non solo una solidissima realtà in continua ascesa, ma anche meta ambita per quei talenti che si vogliono mettere in mostra per inseguire gli interessi personali.

Como, quanti giocatori mandati in nazionale

Al di là della valorizzazione dal punto di vista del valore sul mercato, è arrivato in queste ore l'ennesimo caso di un giocatore che, sotto la guida di Cesc Fabregas, conquista la chiamata dalla propria nazionale. E non parliamo di nazionali qualunque: Jacobo Ramon è stato chiamato dalla Spagna, Campione del Mondo in carica e squadra piena zeppa di talenti di almeno pari livello.

La scorsa sosta il Como aveva già fatto parlare di sé per lo stesso motivo, visto che un certo Zinedine Zidane aveva inserito nella rosa forse più fornita al mondo di centrocampisti il metronomo di Fabregas, Lucas Da Cunha. Pure Butez ha conquistato la considerazione della Francia. Per Nico Paz si parla di ereditare la 10 di Messi, ma l'Argentina chiama ormai in pianta stabile anche Maximo Perrone. Sono solo gli esempi più famosi per ribadire il concetto.