Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Donadoni: "Milan, stasera sarà un test importante. Bernardeschi ha qualità e personalità"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:38Serie A
28.10.2026 10:38Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del match fra Milan e Bologna e di quali assenze possono pesare fra quelle di Rabiot per i rossoneri o di Orsolini per i rossoblù: "Direi quella del francese per Amorim: Rabiot ha ormai acquisito con evidenza uno spessore e una personalità uniche dentro a tutte le zone che va ad occupare".

L'ex tecnico degli emiliani ed ex giocatore rossonero ha parlato poi di Bernardeschi: "Qualità e personalità ma anche condizione atletica: sta facendo belle cose, non ci sono dubbi su questo e anche sulla sua capacità di incidere. Mi rifaccia la domanda sul giocatore che sceglierei: bel ballottaggio fra lui e Orsolini..."..

Quello di questa sarà un test importante per entrambe ma "credo lo sia di più per il Milan, che poi avrà il derby: arrivarci con una vittoria è il contesto ideale per vivere vigilia e gara. Per il Bologna sarà importante vedere se può tornare a battere una grande dopo la sconfitta interna contro l’Inter: nella sua storia recente è evidentemente successo e vedremo se ricapiterà. Diciamo che affrontare il Milan a San Siro è sempre scomodo ma oggi anche il Bologna che sta trovando una quadratura. Comunque vada, però, siamo solo fine ottobre...".

Articoli correlati

Immagine news 1
Stasera Milan-Bologna, Donadoni: "Palladino ha portato una reazione. Su Ramos e Cissé..."
Immagine news 2
Donadoni: "Bisogna ripartire tutti nella stessa direzione. Mancini può essere l'uomo giusto"
Immagine news 3
Donadoni sostiene Romano: "Ragazzo su cui puntare, ma non può essere il salvatore"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
10:48 Serie A
Darmian rinato a Bologna: "Una chiamata inaspettata. Ritiro in estate? Qualche pensiero l'ho avuto"
Immagine news 2
10:44 Serie ATMW
TMWL'uomo con cui De Laurentiis tratta il futuro del Napoli: chi è Diego Aponte
Immagine news 3
10:38 Serie A
Donadoni: "Milan, stasera sarà un test importante. Bernardeschi ha qualità e personalità"
Immagine news 4
10:35 Serie ATMW
TMWPrimo gol in Serie A per Floriani Mussolini: cresce alla Lazio e il mercato si accende
Immagine news 5
10:31 Serie A
Cabrini ha un consiglio di mercato per la Juve: "Calhanoglu ti cambia il volto della squadra"
Immagine news 6
10:25 Serie A
De Laurentiis da Aponte: sul tavolo lo stadio, la sponsorizzazione, ma anche il futuro del Napoli
Immagine news 7
10:22 Serie ATMW
TMWCome funziona l'accordo che può riportare il portiere del Venezia Stankovic all'Inter
Immagine news 8
10:00 Serie A
Sabato il derby, Crespo: "Milan più indietro rispetto all'Inter anche se ha fatto dei progressi"
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 Come funziona l'accordo che può riportare il portiere del Venezia Stankovic all'Inter
Immagine top news n.1 Lecce, anche la Premier League piomba su Tiago Gabriel: si muovono Everton e Crystal Palace
Immagine top news n.2 Varela terrorizza le difese in Serie A: è il turno del Napoli, che l'ha puntato per gennaio
Immagine top news n.3 Tutte le big su Finn Jeltsch: il difensore dello Stoccarda piace anche a Inter e Juventus
Immagine top news n.4 "Amare è così breve, e dimenticare così lungo". Inzaghi torna a Pisa: i retroscena di quell'addio
Immagine top news n.5 Kouadio come Kayode? Sul talento del Monza c'è (anche) il Brentford
Immagine top news n.6 Il Napoli osserva Vinicius Tobias: tanti i club in Europa sul terzino dello Shakhtar
Immagine top news n.7 Juve "sul pezzo" ma Spalletti a Genova prepara cambi in vista Napoli dove non ci sarà Allegri
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.3 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.4 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.2 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A L'uomo con cui De Laurentiis tratta il futuro del Napoli: chi è Diego Aponte
Immagine box news Serie A Donadoni: "Milan, stasera sarà un test importante. Bernardeschi ha qualità e personalità"
Immagine box news Serie A Primo gol in Serie A per Floriani Mussolini: cresce alla Lazio e il mercato si accende
Immagine box news Serie A Cabrini ha un consiglio di mercato per la Juve: "Calhanoglu ti cambia il volto della squadra"
Immagine box news Serie A De Laurentiis da Aponte: sul tavolo lo stadio, la sponsorizzazione, ma anche il futuro del Napoli
Immagine box news Serie A Come funziona l'accordo che può riportare il portiere del Venezia Stankovic all'Inter
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio sul gol annullato: "Favilli ininfluente, ma non voglio fare polemica"
Immagine box news Serie B Cesena, Shpendi e un gol 'alla Diamanti': "Fa piacere, ma lui ne ha segnati molti di più"
Immagine box news Serie B Padova, Artistico: "Segnare sotto la curva era un mio desiderio. Spero di rimanere qui a lungo"
Immagine box news Serie B Serie B, polemiche in Entella-Avellino. Calvarese: "Giusto annullare il gol di Di Maggio"
Immagine box news Serie B Samp, crisi senza fine: -1 rispetto all'anno scorso alla 9a giornata. Aspettando Insigne...
Immagine box news Serie B Serie B, 9ª giornata: Palermo a Pisa per difendere la vetta. In campo le ultime tre gare del turno
Serie C
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli traballa. La sfida contro la Scafatese potrebbe essere decisiva
Immagine box news Serie C Salernitana, non solo la scelta del dopo Cosmi. Iervolino potrebbe passare la mano
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella
Immagine box news Serie C Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
Immagine box news Serie C Trento imbattuto in Serie C, Zocchi: "La Serie B? Non posso direi di non pensarci"
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, Altamura e Savoia ai quarti. Gli oplontini sfideranno il Potenza
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano