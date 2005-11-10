Donadoni: "Milan, stasera sarà un test importante. Bernardeschi ha qualità e personalità"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del match fra Milan e Bologna e di quali assenze possono pesare fra quelle di Rabiot per i rossoneri o di Orsolini per i rossoblù: "Direi quella del francese per Amorim: Rabiot ha ormai acquisito con evidenza uno spessore e una personalità uniche dentro a tutte le zone che va ad occupare".

L'ex tecnico degli emiliani ed ex giocatore rossonero ha parlato poi di Bernardeschi: "Qualità e personalità ma anche condizione atletica: sta facendo belle cose, non ci sono dubbi su questo e anche sulla sua capacità di incidere. Mi rifaccia la domanda sul giocatore che sceglierei: bel ballottaggio fra lui e Orsolini..."..

Quello di questa sarà un test importante per entrambe ma "credo lo sia di più per il Milan, che poi avrà il derby: arrivarci con una vittoria è il contesto ideale per vivere vigilia e gara. Per il Bologna sarà importante vedere se può tornare a battere una grande dopo la sconfitta interna contro l’Inter: nella sua storia recente è evidentemente successo e vedremo se ricapiterà. Diciamo che affrontare il Milan a San Siro è sempre scomodo ma oggi anche il Bologna che sta trovando una quadratura. Comunque vada, però, siamo solo fine ottobre...".